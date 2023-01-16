Какие "умные" технологии на улицах городов сегодня обеспечивают безопасность

Издание Al Jazeera отмечает, что во многих развитых странах власти работают над созданием так называемых умных городов. И помогают им в этом особые технологии.

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Основную роль в контроле за безопасностью «умного города» играет интеллектуальная транспортная система. Многие развитые страны (например, Дания, Гонконг, Сингапур) уже сейчас создают подобные системы. Определённые успехи в этой области уже есть, но всё равно специалистам ещё нужно проделать серьёзную работу.

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Для создания интеллектуальной транспортной системы нужно будет использовать ряд современных технологий.

Это, например, «умные светофоры». Они подключаются к Интернету и управляют движением, основываясь на информации, которая получена от датчиков и видеосистем. Датчики эти устанавливаются на дорогах. Кроме того, в зависимости от потока машин подобные светофоры будут определять длительность сигналов светофора и ставят в приоритет автомобили полицейских, машины скорой помощи, школьные автобусы, общественный транспорт.

Технологию LIDAR применяют для того, чтобы предотвратить столкновение транспортных средств с препятствиями, которые встретятся на их пути. Требуется такая технология патрулям и полностью либо частично беспилотным транспортным средствам. Ожидается, что такие машины станут популярны в ближайшие годы.

DSRC. Данная технология, которая представляет собой выделенную связь ближнего действия, нужна для возможности установления связи между двумя находящимися рядом транспортными средствами. Также благодаря ей вы получите предупреждения от датчиков о том, что рядом находится барьер или опасный поворот.

В «умных городах» нужно также создавать smart parking, то есть специальные «умные стоянки». Особенно важно это для перегруженных транспортом районов. Например, можно использовать автоматическую систему парковки, за счёт которой транспортируются и возвращаются машины, которые размещены на вертикальных уровнях.

Также существуют особые датчики, отслеживающие случаи нарушения правил парковки. Они необходимы для того, чтобы следить за транспортом, который припаркован не там, где надо.

Компьютерное зрение тоже используется для того, чтобы повысить уровень безопасности «умных городов». К примеру, подобные технологии используют, чтобы автоматически идентифицировать номерные знаки транспорта, для распознавания лиц, определения подозреваемых.

«Умные города» начали также формировать базу данных о здоровье пожилых (65 лет и старше). Такая база данных непосредственно связана со службами экстренной помощи.

Помимо этого, в «умных городах» сотрудники полиции оснащены портативными устройствами, где установлены специальные интеллектуальные программы. Эти программы подключаются к центральным базам данных.