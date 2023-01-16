Этот «факт» о Луне и океане — абсолютная ложь

Есть такая фраза: «Мы знаем о Луне больше, чем о морских глубинах». Она может звучать красиво и казаться обоснованной. Однако учёные, исследующие океан, изучили этот «факт» и обнаружили, что он не имеет научной основы.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Самое раннее упоминание содержится в статье 1954 года в Journal of Navigation, в которой океанограф и химик Джордж Дикон ссылается на заявление геофизика Эдварда Булларда. В другой статье 1957 года говорится: «Глубокие океаны покрывают более двух третей поверхности планеты, и всё же о форме поверхности Луны известно больше, чем о дне океана».

Авторы новой заметки в ScienceAlert пишут, что это представление устарело в лучшем случае лет на 70. Сегодня мы знаем гораздо больше о морских глубинах, хотя многое ещё только предстоит узнать.