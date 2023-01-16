Активные ядра галактик оказались значительно ярче, чем считалось ранее

Астрономы обнаружили, что активные ядра галактик (которые и так превосходят яркостью миллиарды звезд одновременно) могут быть еще на порядок ярче. Дело в том, что раньше ученые недооценивали количество пыли, которая закрывает эти объекты от нас. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Фото: InScience InScience

Активные ядра галактик, в которых расположены сверхмассивные черные дыры, считаются самыми мощными компактными источниками энергии во Вселенной. Самые яркие из них даже затмевают миллиарды звезд одновременно. По крайней мере, так ученые считали раньше. Теперь же астрономы доказали, что активные ядра галактик от нас значительно закрывает космическая пыль. Следовательно, они намного ярче, чем думали ученые.

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Теория о том, что пыль может затуманивать свет от активных ядер галактик, существует уже довольно давно. Более того, с ней даже не спорят. Основные дискуссии касались количества пыли. Большинство ученых склонялись к тому, что ее количество невелико и слабо сказывается на яркости активных ядер галактик.

Опровергнуть эти представления помогло активное галактическое ядро NGC 5548. На Земле заходящее Солнце становится краснее и тусклее из-за атмосферы нашей планеты. Такой же принцип работает и с активными ядрами. Пыль заставляет их казаться более красными, чем есть на самом деле. И чем сильнее они краснеют, тем больше были преграждает свет.

Сложность в том, что существует несколько теорий о том, какого цвета «по умолчанию» активные ядра галактик, то есть от чего «считать» покраснение. Авторы нового исследования, чтобы преодолеть эту сложность, использовали сразу семь различных индикаторов количества пыли. Так они смогли получить информацию о затемнении ядра NGC 5548. Оказалось, что активное ядро галактики в ультрафиолетовом диапазоне оказалось на порядок мощнее, чем ученые полагали ранее.