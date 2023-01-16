В РФ выпустили первые отечественные мониторы

В России начали выпускать отечественные мониторы под маркой «Бештау». На данный момент компания представила 24-дюймовые IPS мониторы и планирует наладить выпуск 27-дюймовых. Об этом сообщает CNews.

Фото: gkbeshtau.ru gkbeshtau.ru

По данным издания, производителем мониторов является «Бештау Электроникс», находящийся в Ессентуках. При этом часть отдельных электронных компонентов организовано в Ростове-на-Дону.

На данный момент компания представила только одну модель монитора — М24FHD с экраном на 24 дюйма по диагонали. Специалисты потратили на его разработку два месяца, основываясь на уже имеющихся у организации электронных схемах изделия. Отмечается, что в процессе создания монитора принимали только отечественные эксперты. Однако под вопросом остается поставщик матриц для них, данную информацию компания не раскрывает. Кроме того пока неизвестны сроки появления М24FHD в рознице и на маркетплейсах и их стоимость. В ближайшее время «Бештау Электроникс» намерены продавать свои мониторы только через дистрибьютора госучреждениям. В частности, клиентом компании стал Минздрав Воронежской области. Монитор уже внесен в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ.

M24FHD поддерживает настенный монтаж по стандартам VESA 75x75 и 100х100, имеет встроенный блок питания, который потребляет во время работы 19 ватт, колонки, версию с матрицей VA и аналогичными спецификациями и два порта USB 3.0 для периферии. Сам монитор имеет изогнутую форму, габариты 539х310х38 миллиметра вместе с подставкой, IPS-матрицу на 23,8 дюйма по диагонали, разрешение Full HD и весит 2,9 килограмма. Конкурентов на сегодняшний день у «Бештау электроникс» в РФ нет. Объем первой партии мониторов составил около десяти тысяч экземпляров.