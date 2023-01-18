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1 час назад

До 2030 года Россия направит 24,6 млрд рублей на развитие искусственного интеллекта

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По данным газеты «Коммерсантъ», правительство России до 2030 года направит около 24,6 млрд рублей на развитие технологий искусственного интеллекта, а около 100 млрд рублей в направление вложит Сбербанк.

Россия направит ₽24,6 млрд на развитие искусственного интеллекта
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ещё в конце декабря 2022 года Минэкономики утвердило особую дорожную карту «Развитие высокотехнологичного направления «Искусственный интеллект» (ИИ) на период до 2030 года». Главная цель этой карты — ускорить процесс широкомасштабного внедрения отечественных ИИ-решений в экономику и социальную сферу.

По словам Минэкономики, в России проработали ряд мероприятий, позволяющих развивать ИИ. Это произошло после введения санкций.

После введения санкций мы определили ИИ-продукты, которые необходимо развивать на территории России, проработали ряд мероприятий, позволяющих их развивать и масштабировать, и включили все это в обновлённую дорожную карту.

Несмотря на все ограничения, некоторые российские компании уверены, что уход зарубежных фирм дал возможность развивать что-то своё.

Наука и техника,Сбербанк России,Правительство РФ,
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