Астрономы обнаружили мощное активное галактическое ядро

Активные ядра галактик могут выделять гораздо больше мощности, чем ранее считали ученые. Об этом сообщает Калифорнийский университет в Санта-Крузе. В центре многих галактик расположены активные ядра. Ученые считают, что их порождает сверхмассивная черная дыра, которая притягивает на себя материал, сжимает и разогревает до высоких температур. Это приводит к мощному выделению энергии в разных формах, следы которого заметны во многих диапазонах, от радио- до рентгеновского. При этом самые яркие активные ядра способны затмевать свет всех остальных звезд в галактике. Теперь выяснилось, что ученые недооценивали реальную мощность этих объектов. Ошибка возникла из-за больших масс газа и пыли, окружающих ядра. "Когда на линии нашего обзора есть мелкие частицы, это делает вещи позади них более тусклыми. Мы видим это на закате в любой ясный день, когда солнце выглядит тусклее. Долгое время этот эффект считался незначительным, но мы показали, что дальнее ультрафиолетовое излучение типичного активного галактического ядра тускнеет весьма сильно", — сказал Мартин Гаскелл, один из авторов работы. Это удалось выяснить при помощи анализа "покраснения" этого излучение - изменения спектра. Исследование проводилось на примере ядра NGC 5548, расположенного в 244 млн световых лет от Земли. Всего ученые применили семь независимых методик оценки количества пыли по изменению спектра, и все они указали на одно и то же - оценка выделяемой мощности была занижена более чем на порядок (в 10 и более раз). Кроме того, авторы делают предположение, что все активные галактические ядра похожи между собой, а видимые различия возникают из-за разного количества пыли и ее состава. Ранее астрономы получили изображения четырех протозвезд в молекулярном облаке Персея.