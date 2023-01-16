Определён лучший новый процессор Intel для разгона

Этот анализ основан на модели прогнозирования производительности, реализованной в материнской плате ASUS. Данные, которыми поделился эксперт Igor'sLAB, сосредоточены на кривой V/F. Чем более низкое напряжение требуется для достижения желаемой частоты, тем выше оценка «Silicon Prediction» для процессора.