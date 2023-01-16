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1 час назад

Учёные разрабатывают новый метод обнаружения молодых звёздных сверхскоплений

AstroNews

Звёздные сверхскопления – это плотные скопления ярких молодых звёзд. По мере эволюции их интенсивное излучение может очищать область, где они находятся, от газа и пыли. Но пока скопления формируются, область вокруг них всё ещё остаётся нетронутой. Эти новорожденные скопления можно обнаружить только с помощью радионаблюдения, поскольку их окружают плотные слои газа и пыли. Но откуда астрономы знают, что сигнал в их данных – это формирующееся звёздное скопление, а не что-то другое?

Учёные разрабатывают новый метод обнаружения звёздных сверхскоплений
Фото: ВикипедияВикипедия

Эллисон Коста из NRAO работает над методом лучшего выделения их сигнала из шума. Вместе со своими коллегами Эллисон создала изображения звёздных сверхскоплений и интегрировала их в реальные фоновые радиосигналы от Very Large Array(VLA). Смоделированные сигналы следовали степенному закону распределения, где более крупные звёзды встречаются реже, чем более мелкие. Затем Эллисон проанализировала искуственные изображения, чтобы увидеть, может ли её метод извлечь сигнал. В результате было получено степенное распределение кластеров, демонстрирующее, что метод может работать.

В дальнейшем Эллисон и ее коллеги планируют интегрировать смоделированные кластерные сигналы в необработанные фоновые данные и попытаться извлечь сигналы. Это более сложный и трудоемкий процесс, но он должен показать, насколько хорошо этот подход может работать. Со временем команда учёных сможет обнаруживать формирующиеся звёздные сверхскопления в рамках радионаблюдений.

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