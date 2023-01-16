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20 минут назад

iOS 16 вышла на iPhone несколько месяцев назад, но ошибки до сих пор не исправлены

Ferra.ru

Через четыре месяца после запуска iOS 16 пользователи продолжают сообщать о множестве ошибок, начиная от медленных всплывающих окон клавиатуры до случайных перезагрузок, сбоев пользовательского интерфейса, зависаний камеры.

iOS 16 вышла на iPhone несколько месяцев назад, но ошибки до сих пор не исправлены
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Apple выпустила iOS 16 в сентябре и с тех пор вышло уже несколько последующих обновлений для устранения ошибок. Самое последнее обновление — iOS 16.2 от 13 декабря. Согласно сообщениям пользователей, этот патч также принёс множество ошибок и системных сбоёв.

Пользователи сообщают также о низкой производительности системы. По словам владельцев iPhone, проблемы самые разные, в том числе сбои в работе Spotlight, клавиатура не отображается в приложениях, чрезмерный разряд батареи, зависание приложения «Камера», проблемы с режимами фокусировки, ошибки Apple Music и т.д.

Наука и техника,Apple,
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