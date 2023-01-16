iOS 16 вышла на iPhone несколько месяцев назад, но ошибки до сих пор не исправлены

Через четыре месяца после запуска iOS 16 пользователи продолжают сообщать о множестве ошибок, начиная от медленных всплывающих окон клавиатуры до случайных перезагрузок, сбоев пользовательского интерфейса, зависаний камеры.

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Apple выпустила iOS 16 в сентябре и с тех пор вышло уже несколько последующих обновлений для устранения ошибок. Самое последнее обновление — iOS 16.2 от 13 декабря. Согласно сообщениям пользователей, этот патч также принёс множество ошибок и системных сбоёв.