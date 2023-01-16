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1 час назад

Аналитики: люди начнут активно скупать складные смартфоны в 2023 году

Ferra.ru

Trendforce опубликовал отчёт, в котором прогнозируется, что поставки складных устройств увеличатся на 44% в годовом исчислении в 2023 году.

Аналитики: люди начнут активно скупать складные смартфоны в 2023 году
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Согласно Trendforce, в прошлом году было отгружено 12,8 млн складных смартфонов, а к 2023 году их количество превысит 18,5 млн. В 2022 году Samsung продала 82% всех складных устройств, потому что другие производители, такие как Xiaomi, Oppo и vivo, продают свои модели только в Китае и в ограниченных количествах.

В отчёте также говорится, что пользователей смартфонов больше всего беспокоит складка в середине складной панели. Trendforce заявила, что Samsung знает об этой проблеме, но продолжит использовать шарнир, который создаёт небольшую бороздку.

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