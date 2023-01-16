Аналитики: люди начнут активно скупать складные смартфоны в 2023 году

Согласно Trendforce, в прошлом году было отгружено 12,8 млн складных смартфонов, а к 2023 году их количество превысит 18,5 млн. В 2022 году Samsung продала 82% всех складных устройств, потому что другие производители, такие как Xiaomi, Oppo и vivo, продают свои модели только в Китае и в ограниченных количествах.