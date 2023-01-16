Геофизик назвал причину глобального потепления

Основной причиной глобального потепления может быть не деятельность человека, а нарушение баланса между содержанием CO2 в атмосфере и Мировом океане. Так как колебания температуры возникали и раньше, нельзя сказать, что это нарушение полностью обусловлено человеческим вмешательством. Об этом Газете.Ru» рассказал заведующий Лабораторией физики межгеосферных процессов Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, доктор физико-математических наук Сергей Шалимов.
«Есть гипотеза Лайнуса Полинга, который утверждал, что существует равновесие между атмосферным и океаническим СO2 через образования карбоната кальция. Если его немного сдвинуть (например, за счет роста температуры океанов), то СО2 в атмосфере будет расти. Здесь еще нужно разбираться в причинах. Во всяком случае, это точно не рост СО2 от сжигания газа, нефти и угля», — отметил он.
Деятельность человека, разумеется, может повлиять на баланс СO2 в атмосфере и океане, но как именно смещается это равновесие, почему возникает парниковый эффект и что с этим делать, еще только предстоит изучить, добавил Шалимов.
«В последнее межледниковье температура на Земле была где-то на 2°C выше нынешней. Спрашивается, как это связано с выбросами СО2? 10 тысяч лет назад никакой цивилизации еще не было. Кроме того, температура колеблется на более коротких промежутках времени. С конца ХIХ века по 1910 год было похолодание. С 1910 по 1940 — потепление. С 1940 по 1950 — снова похолодание. Затем до 80-х годов стабильность, а потом температура стала расти», — пояснил он.