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19 минут назад

Apple запатентовала технологию, защищающую дисплей складного iPhone от трещин

Газета.Ruиещё 1

Компания Apple запатентовала технологию, которая позволит избежать складок и трещин на экране будущего складного iPhone. Об этом сообщает портал Patently Apple.

Apple запатентовала технологию, защищающую дисплей складного iPhone от трещин
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Предполагается, что на дисплей устройства будет наноситься особая пленка толщиной всего 200 мкм. Покрытие будет изготавливаться из нескольких слоев и защищать экран от повреждений при складывании. Это позволит избежать появления складки посередине дисплея, которой часто «грешат» подобные смартфоны от других производителей.

Слухи о том, что Apple готовит к выпуску складной iPhone с гибким экраном, циркулируют в прессе уже не первый год. При этом никаких подробностей о разработке пока нет. Представители Samsung ранее заявляли о том, что, по их прогнозам, Apple выйдет на рынок складывающихся устройств не раньше 2024 года. Некоторые эксперты считают, что первым гаджетом в этой линейке станет не iPhone, а iPad.

Наука и техника,Apple,
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