Apple запатентовала технологию, защищающую дисплей складного iPhone от трещин

Предполагается, что на дисплей устройства будет наноситься особая пленка толщиной всего 200 мкм. Покрытие будет изготавливаться из нескольких слоев и защищать экран от повреждений при складывании. Это позволит избежать появления складки посередине дисплея, которой часто «грешат» подобные смартфоны от других производителей.

Слухи о том, что Apple готовит к выпуску складной iPhone с гибким экраном, циркулируют в прессе уже не первый год. При этом никаких подробностей о разработке пока нет. Представители Samsung ранее заявляли о том, что, по их прогнозам, Apple выйдет на рынок складывающихся устройств не раньше 2024 года. Некоторые эксперты считают, что первым гаджетом в этой линейке станет не iPhone, а iPad.