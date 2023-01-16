Геофизик объяснил, как смена магнитных полюсов Земли скажется на спутниках

В истории Земли магнитные полюса не раз менялись местами, и если это произойдет снова, пострадают в том числе и навигационные спутники. Впрочем, процесс смены полюсов достаточно долгий, чтобы успеть подготовиться к этим изменениям. Об этом Газете.Ru» рассказал заведующий Лабораторией физики межгеосферных процессов Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, доктор физико-математических наук Сергей Шалимов.
«Прежде всего будет исчезать дипольность (наличие двух полюсов: север-юг) нашего геомагнитного поля, а с ним и привычная нам магнитосферная и ионосферная защита от солнечной радиации. Поле, конечно, полностью не исчезнет, но плазма от солнечного ветра и жесткое излучение будут прорываться в отдельных местах на поверхность Земли и губить все на своем пути, в том числе любые спутники. Функционирование навигационных спутников, помимо прочего, зависит от вариаций скорости вращения Земли, состояния атмосферы и ионосферы. В частности, распространение электромагнитного сигнала через однородную плазму без магнитного поля отличается от распространения через неоднородную плазму с магнитным полем. И это надо учитывать», — пояснил он.
Однако, согласно палеомагнитным исследованиям, переполюсовка занимает приблизительно 10 тыс. лет. Поэтому времени на то, чтобы адаптировать навигационные спутники к новому полю, будет достаточно, если это будет еще актуально.