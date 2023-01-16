SpaceX запустила сверхтяжелую ракету с секретным военным грузом

В США запустили сверхтяжелую ракету Falcon Heavy компании SpaceX. Об этом сообщает SpaceX в своем Twitter.

Миссия USSF-67 стартовала из Космического центра Кеннеди во Флориде вечером в воскресенье (утром по московскому времени). Это пятый успешный полет ракеты этого типа, которая оставалась самой грузоподъемной из действующих до запуска SLS в конце 2022 года с миссией Artemis 1. Первоначально было объявлено , что запуск миссии состоится в субботу, и причина задержки не ясна.

Полезной нагрузкой USSF-67 является спутниковый адаптер LDPE, на котором установлены пять космических аппаратов, а также спутник связи Continuous Broadcast Augmenting SATCOM 2. Точный состав запускаемой группировки засекречен, известно лишь, что аппараты запускаются в интересах Космических сил США. Два из них необходимы для повышения «ситуационной осведомленности» войск США (то есть, служат для разведки или связи), а другой является прототипом устройства для шифрования.