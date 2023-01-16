Ученые предложили лечить травмы спинного мозга с помощью кошек

Кошки способны ходить даже в тех случаях, когда нейронная связь между их головным и спинным мозгом нарушена. Открытие сделали ученые из Технологического института Джорджии. Как говорится в работе, опубликованной в журнале Eneuro, для того, чтобы выяснить, как работает спинной мозг четвероногих, специалисты научили кошек ходить по беговой дорожке, имитируя темп ходьбы человека.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Сергей Бобылев / ТАСС

При этом они стимулировали электродами нерв, который идет от части стопы к спинному мозгу, несущий информацию о прикосновении. После специалисты построили симуляцию, которая воспроизводила ситуацию столкновения кошки с препятствием, и фиксировала момент, когда кошки корректировали свои движения в ответ.

Так ученые обнаружили, что нейронные сигналы из головного мозга дают команду спинному мозгу о движениях и координации всех четырех ног и улучшают равновесие животного. При этом кошки, как выяснилось, могут ходить, даже если связь между их спинным и головным мозгом нарушена.