Ученые предложили лечить травмы спинного мозга с помощью кошек

Кошки способны ходить даже в тех случаях, когда нейронная связь между их головным и спинным мозгом нарушена. Открытие сделали ученые из Технологического института Джорджии. Как говорится в работе, опубликованной в журнале Eneuro, для того, чтобы выяснить, как работает спинной мозг четвероногих, специалисты научили кошек ходить по беговой дорожке, имитируя темп ходьбы человека.
При этом они стимулировали электродами нерв, который идет от части стопы к спинному мозгу, несущий информацию о прикосновении. После специалисты построили симуляцию, которая воспроизводила ситуацию столкновения кошки с препятствием, и фиксировала момент, когда кошки корректировали свои движения в ответ.
Так ученые обнаружили, что нейронные сигналы из головного мозга дают команду спинному мозгу о движениях и координации всех четырех ног и улучшают равновесие животного. При этом кошки, как выяснилось, могут ходить, даже если связь между их спинным и головным мозгом нарушена.
Теперь ученые уверены, что дальнейшее изучение механизмов нейронной пластичности кошек поможет в лечении травм спинного мозга людей.