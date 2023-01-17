Телескоп Hubble запечатлел гибель звезды у сверхмассивной черной дыры

Астрономы с помощью телескопа Hubble проследили за последними этапами жизни звезды, которую поглощала черная дыра. Процессы, происходящие при этом, известны как «события приливного разрушения», сообщает Phys.org.
Погибшая звезда находилась на расстоянии 300 миллионов световых лет от Земли, в ядре галактики ESO 583-G004. Но Hubble с помощью ультрафиолетовых датчиков сумел уловить свечение звезды. Анализ показал, что в выбросах присутствовали такие элементы, как водород и кислород.
Ранее ученые провели серию наблюдений за черными дырами, уничтожающими звезды, но они были сделаны в рентгеновском диапазоне. Между тем остается много информации, которую можно получить только путем изучения ультрафиолетового спектра.
По оценкам ученых, сверхмассивные черные дыры крайне редко поглощают звезды – такие события происходят несколько раз в 100 тысяч лет. Одно из таких явлений было замечено в марте 2022 года.
Наблюдения Hubble показали, что звезда, захваченная гравитацией дыры, превратилась в яркую и горячую область газа в форме пончика. Эта область размером с целую Солнечную систему вращалась вокруг центра. Ученые также обнаружили звездный ветер от черной дыры, скорость которого оценили в 32 миллиона километров в час (3% от скорости света).
Подобные исследования помогают лучше понять, что происходит во время событий приливного разрушения. Астрономы отметили, что изменения в обреченной на гибель звезде происходят очень быстро – всего за несколько дней или месяцев.
Ранее астрономы выявили самую отдаленную вспышку черной дыры. Она расположена на расстоянии 8,5 млрд световых лет от Солнечной системы.