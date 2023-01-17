Телескоп Hubble запечатлел гибель звезды у сверхмассивной черной дыры

Астрономы с помощью телескопа Hubble проследили за последними этапами жизни звезды, которую поглощала черная дыра. Процессы, происходящие при этом, известны как «события приливного разрушения», сообщает Phys.org.

Фото: NASA, ESA, Leah Hustak (STScI) NASA, ESA, Leah Hustak (STScI)

Погибшая звезда находилась на расстоянии 300 миллионов световых лет от Земли, в ядре галактики ESO 583-G004. Но Hubble с помощью ультрафиолетовых датчиков сумел уловить свечение звезды. Анализ показал, что в выбросах присутствовали такие элементы, как водород и кислород.

Ранее ученые провели серию наблюдений за черными дырами, уничтожающими звезды, но они были сделаны в рентгеновском диапазоне. Между тем остается много информации, которую можно получить только путем изучения ультрафиолетового спектра.

По оценкам ученых, сверхмассивные черные дыры крайне редко поглощают звезды – такие события происходят несколько раз в 100 тысяч лет. Одно из таких явлений было замечено в марте 2022 года.

Наблюдения Hubble показали, что звезда, захваченная гравитацией дыры, превратилась в яркую и горячую область газа в форме пончика. Эта область размером с целую Солнечную систему вращалась вокруг центра. Ученые также обнаружили звездный ветер от черной дыры, скорость которого оценили в 32 миллиона километров в час (3% от скорости света).

Подобные исследования помогают лучше понять, что происходит во время событий приливного разрушения. Астрономы отметили, что изменения в обреченной на гибель звезде происходят очень быстро – всего за несколько дней или месяцев.