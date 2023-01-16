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1 час назад

Лаборатория Касперского: 10% россиян дают клички своим гаджетам

runews24.ru

Каждый десятый россиянин называет именами свои личные и домашние устройства, а лидером среди гаджетов в этом стали роботы-пылесосы, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Лаборатории Касперского».

Каждый десятый россиянин дает имена своим гаджетам
Фото: ТАССТАСС

Так, 42% опрошенных стараются обращаться с домашними устройствами как с одушевленными существами, к примеру, прося еще поработать, если те ломаются. Из этого числа 68% говорят с мобильными телефонами, 54% ― с ноутбуками, 45% ― со смарт- телевизорами, 22% ― не видят проблем в общении с электрическими чайниками и кофемашинами и 16% ― с роботами-пылесосами.

Эксперты объясняют это долгим пользованием цифровыми устройствами и привыканием к ним.

Наука и техника,Лаборатория Касперского,
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