Каждый десятый россиянин дает имена своим гаджетам

Каждый десятый россиянин называет именами свои личные и домашние устройства, а лидером среди гаджетов в этом стали роботы-пылесосы, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Лаборатории Касперского» .

Так, 42% опрошенных стараются обращаться с домашними устройствами как с одушевленными существами, к примеру, прося еще поработать, если те ломаются. Из этого числа 68% говорят с мобильными телефонами, 54% ― с ноутбуками, 45% ― со смарт- телевизорами, 22% ― не видят проблем в общении с электрическими чайниками и кофемашинами и 16% ― с роботами-пылесосами.