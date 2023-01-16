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29 минут назад

Apple признала проблему с "полосатыми" экранами iPhone 14 Pro

Газета.Ru

Компания Apple официально признала проблему возникновения желтых полос на экранах смартфонов iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Об этом сообщает портал MacRumors.

Apple признала проблему с "полосатыми" экранами iPhone 14 Pro
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Владельцы флагманских моделей с установленной iOS 16.2 пожаловались на полосы, которые появляются на дисплее при включении и разблокировке смартфонов. Как пояснили в Apple, проблема носит не аппаратный, а программный характер, так что ремонтировать гаджеты не нужно.

«Apple в курсе проблемы и уже готовит обновление программного обеспечения, которое ее исправит», — говорится в официальном сообщении компании.

Пока неизвестно, идет ли речь о патче 16.3, либо Apple готовит более срочный промежуточный вариант 16.2.1. В любом случае, о сроках исправления ошибки не сообщается.

Наука и техника,Apple,
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