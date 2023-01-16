Apple признала проблему с "полосатыми" экранами iPhone 14 Pro

Владельцы флагманских моделей с установленной iOS 16.2 пожаловались на полосы, которые появляются на дисплее при включении и разблокировке смартфонов. Как пояснили в Apple, проблема носит не аппаратный, а программный характер, так что ремонтировать гаджеты не нужно.