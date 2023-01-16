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28 минут назад

Human-Animal Interactions: дети в возрасте двух лет понимают, когда собаке нужна помощь

Газета.Ruиещё 1

Ученые из Университета Дьюка выяснили, что маленькие дети склонны помогать собакам доставать предметы, к которым животные проявляют интерес. Исследование опубликовано в журнале Human-Animal Interactions.

Ученые: дети в возрасте двух лет понимают, когда собаке нужна помощь
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В исследовании приняли участие 97 детей (51 девочка и 46 мальчиков) в возрасте от 20 до 47 месяцев из семей среднего класса. У 44 детей дома были собаки, а у 53 — нет. Исследователи оценили факторы, влиявшие на желание ребенка помочь собаке достать игрушку или еду, которые животные не могли заполучить самостоятельно.

Ученые обнаружили, что дети с большей вероятностью помогали собакам достать недоступные предметы, если у них есть собака дома и если предмет был не игрушкой, а едой. При этом дети в два раза чаще помогали животным, которые были очень заинтересованы в предмете.

Как отметили авторы, их результаты подтвердили гипотезу о том, что дети уже в возрасте двух лет не только способны определять цели поведения животного, но могут и используют эти знания, чтобы помочь животному достичь его целей.

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