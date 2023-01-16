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25 минут назад

Раскрыты сроки анонса первого в мире смартфона с 240-Вт зарядкой

Ferra.ru

Популярный инсайдер из Китая Digital Chat Station рассказал, что смартфон с рекордной 240-Вт зарядкой будет представлен уже совсем скоро.

Раскрыты сроки анонса первого в мире смартфона с 240-Вт зарядкой
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Речь идёт о Realme GT Neo 5 — именно его компания должна показать 8 или 9 февраля 2023 года в Китае. Отметим, что ранее, в начале января, Realme представила непосредственно самую технологию быстрой зарядки на 240 Вт.

Ожидается, что линейка Realme GT Neo 5 будет состоять из двух моделей: RMX3708 с поддержкой 240-ваттной зарядки и аккумулятором ёмкостью 4600 мАч и RMX3706 с аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 150-ваттной быстрой зарядки.

Смартфон получит 6,74-дюймовый дисплей с разрешением 2772 x 1240 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Основная камера получит 50-мегапиксельный главный сенсор от Sony — Sony IMX890. Она сможет похвастаться оптической стабилизацией изображения.

В основу устройства ляжет процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1 от Qualcomm, до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ внутреннего накопителя.

Наука и техника,Qualcomm,
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