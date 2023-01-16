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50 минут назад

В сети появились первые изображения смартфона iPhone 15

Газета.Ru

В китайских СМИ появились первые изображения предполагаемого смартфона iPhone 15. Об этом сообщает портал Sina.

В сети появились первые изображения iPhone 15
Фото: газета.ругазета.ру

Отмечается, что изображения созданы на базе существующей информации о новом гаджете, полученной от источников в цепочке поставок. По слухам, вся новая линейка получит дисплей с овальным вырезом как у iPhone 14 Pro. Боковые грани базовой версии iPhone 15 снова будут выполнены из сплава алюминия, а на задней панели разместится уже знакомая двойная камера с размещением блоком по диагонали.

Частота обновления экрана составит 60 Гц, для Pro-версий — 120 Гц. Предполагается, что процессор A16 будет использоваться во всех смартфонах новой линейки.

Известно, что в скором времени начнется фаза тестового производства iPhone 15 — это означает, что Apple уже утвердила окончательный дизайн нового гаджета.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что LG Display займется производством экранов Micro-LED для будущих Apple Watch. По данным инсайдера Росса Янга, компания начнет производство матриц нового поколения во второй половине следующего года.

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