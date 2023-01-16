VK разрабатывает сервис для распознавания фейков на фото и видео

Российская социальная сеть «ВКонтакте» начала разработку сервиса для распознавания фейков на фото и видео. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

Пользователи смогут, по задумке разработчиков, самостоятельно проверять загруженные на платформу фотографии или ролики «на наличие манипуляций, связанных с лицом». Речь идет об изменениях в редакторах или замены одного человека на другого.

По заявлению компании, обновление ожидается в течение полугода.

В России в 2020 году научили нейросеть определять «фейковые» лица на видео с точностью более 90%. Считалось, что сервис вызовет особый интерес у новостных и PR-агентств и медиакомпаний, поскольку им необходимо проверять информацию.