В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
34 минуты назад

"ВКонтакте" разрабатывает сервис для распознавания фейков на фото и видео

Газета.Ru

Российская социальная сеть «ВКонтакте» начала разработку сервиса для распознавания фейков на фото и видео. Об этом сообщает ТАСС.

VK разрабатывает сервис для распознавания фейков на фото и видео
Фото: ТАССТАСС

Пользователи смогут, по задумке разработчиков, самостоятельно проверять загруженные на платформу фотографии или ролики «на наличие манипуляций, связанных с лицом». Речь идет об изменениях в редакторах или замены одного человека на другого.

По заявлению компании, обновление ожидается в течение полугода.

В России в 2020 году научили нейросеть определять «фейковые» лица на видео с точностью более 90%. Считалось, что сервис вызовет особый интерес у новостных и PR-агентств и медиакомпаний, поскольку им необходимо проверять информацию.

Также компания Brand Analytics запустила российский аналог Downdetector — сервис для отслеживания сбоев в работе интернет-ресурсов «Детектор сбоев». Отмечается, что нейросеть «Детектора сбоев» анализирует более 40 млн сообщений пользователей в различных источниках, находит информацию о возникших сбоях и предупреждает компании о проблемах.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители