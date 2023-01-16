Samsung уменьшит складки на своём гибком флагмане Galaxy Z Fold 5

В Сети появилась информация о том, что Samsung намерена использовать новую конструкцию шарнира для своего предстоящего складного смартфона Galaxy Z Fold 5.

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Та конструкция, которую использует компания во всех нынешних складных смартфонах, помещает дисплей и его ультратонкое стекло в плотный изгиб. Это приводит к глубокой складке на внутреннем дисплее и небольшому углу в корпусе телефона в закрытом состоянии.

Новый же дизайн, называемый шарниром типа «капля», похож на дизайн, используемый другими брендами, такими как Oppo и Motorola. Его использование позволит сделать изгиб и складку дисплея грядущего Galaxy Z Fold 5 меньше.