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55 минут назад

Samsung уменьшит складки на своём гибком флагмане Galaxy Z Fold 5

Ferra.ru

В Сети появилась информация о том, что Samsung намерена использовать новую конструкцию шарнира для своего предстоящего складного смартфона Galaxy Z Fold 5.

Samsung уменьшит складки на своём гибком флагмане Galaxy Z Fold 5
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Та конструкция, которую использует компания во всех нынешних складных смартфонах, помещает дисплей и его ультратонкое стекло в плотный изгиб. Это приводит к глубокой складке на внутреннем дисплее и небольшому углу в корпусе телефона в закрытом состоянии.

Новый же дизайн, называемый шарниром типа «капля», похож на дизайн, используемый другими брендами, такими как Oppo и Motorola. Его использование позволит сделать изгиб и складку дисплея грядущего Galaxy Z Fold 5 меньше.

Ожидается, что устройство анонсируют в августе 2023 года, в рамках Galaxy Unpacked. Вместе с ним нас так же может ждать и новенький Galaxy Z Flip 5.

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