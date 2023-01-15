Учёные: тираннозавр был умнее, чем мы думали

Считается, что у тираннозавров был слишком маленький мозг по сравнению с телом, поэтому в популярном представлении они не блистают интеллектом. Однако учёные отчасти опровергли это мнение.

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Автор новой научной статьи использовал данные о птицах и современных рептилиях, чтобы сделать вывод о том, как растёт количество нейронов с увеличением массы мозга. Затем учёный экстраполировал, чтобы предсказать, сколько клеток могло быть у тираннозавра в более высокоразвитой части мозга.

По подсчётам исследователя, у ти-рекса было около трёх миллиардов нейронов, упакованных в мозг весом 343 грамма. Если считать, что это число отражает «интеллект» динозавра, то можно предположить, что тираннозавры обладали довольно гибким мышлением.