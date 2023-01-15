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29 минут назад

Учёные: тираннозавр был умнее, чем мы думали

Ferra.ru

Считается, что у тираннозавров был слишком маленький мозг по сравнению с телом, поэтому в популярном представлении они не блистают интеллектом. Однако учёные отчасти опровергли это мнение.

Учёные: тираннозавр был умнее, чем мы думали
Фото: UnsplashUnsplash

Автор новой научной статьи использовал данные о птицах и современных рептилиях, чтобы сделать вывод о том, как растёт количество нейронов с увеличением массы мозга. Затем учёный экстраполировал, чтобы предсказать, сколько клеток могло быть у тираннозавра в более высокоразвитой части мозга.

По подсчётам исследователя, у ти-рекса было около трёх миллиардов нейронов, упакованных в мозг весом 343 грамма. Если считать, что это число отражает «интеллект» динозавра, то можно предположить, что тираннозавры обладали довольно гибким мышлением.

Впрочем, надо понимать, что интеллект сам по себе является сложной вещью для изучения, не говоря уже об изучении интеллекта вымершего животного, за поведением которого невозможно наблюдать.

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