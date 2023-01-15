Расширения в Google Chrome станут более подконтрольными

Некоторые из расширений для браузеров могут создать проблемы при посещении определённых сайтов. Например, они могут возникнуть при переходе на страницу, на которой запрещены блокировщики рекламы.

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Разработчики Google могут исправить проблему с конфликтами сайтов и расширений, позволив включать и выключать последние для определённых страниц.