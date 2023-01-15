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2 часа назад

Расширения в Google Chrome станут более подконтрольными. Их можно будет настраивать отдельно для каждого сайта

Ferra.ru

Некоторые из расширений для браузеров могут создать проблемы при посещении определённых сайтов. Например, они могут возникнуть при переходе на страницу, на которой запрещены блокировщики рекламы.

Расширения в Google Chrome станут более подконтрольными
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Разработчики Google могут исправить проблему с конфликтами сайтов и расширений, позволив включать и выключать последние для определённых страниц.

При этом некоторые расширения имеют подобную функцию уже сейчас, однако в Google могут добавить опцию, которая значительно упростит жизнь пользователей. Пользователь Reddit Leopeva64-2 обнаружил, что в следующих обновлениях в Chrome добавят переработанное меню расширений, включающее и вышеописанный функционал.

Наука и техника,Google,
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