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1 час назад

Врач развеял миф о пользе витамина С при простуде

Говорит Москва

Его приём существенно не влияет на скорость течения заболевания.

Врач развеял миф о пользе витамина С при простуде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил врач-терапевт высшей квалификационной категории Антон Родионов.

«Это миф. Роль витамина С в излечении простудных заболеваний сильно преувеличена. Исследований витамина С за последние десятки лет было достаточно много. Оказалось, что приём этого препарата даже в очень высоких дозах существенно на скорость излечения не влияет. Но а что касается порошков, содержащих жаропонижающие препараты, то они никаким образом не влияют на течение вирусной инфекции. Вспомним, что любая простуда — это чаще всего вирусная инфекция. Они могут улучшить самочувствие, снизить температуру, убрать признаки воспаления, но человек при этом всё равно останется больным и будет заражать окружающих».

Доктор медицинских наук, председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьёв в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметил, что от простуды помогают традиционные методы лечения.

«Оптимальными способами является хорошо проверенный мёд, малиновое варенье, тёплый чай, забраться под одеяло и полежать денёк-другой».

При этом он подчеркнул, что «ни витамин С, ни парацетамол в любых комбинациях никак не влияют на вирус».

Наука и техника,Антон Родионов,Павел Воробьев,
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