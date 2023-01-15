Врач развеял миф о пользе витамина С при простуде

«Это миф. Роль витамина С в излечении простудных заболеваний сильно преувеличена. Исследований витамина С за последние десятки лет было достаточно много. Оказалось, что приём этого препарата даже в очень высоких дозах существенно на скорость излечения не влияет. Но а что касается порошков, содержащих жаропонижающие препараты, то они никаким образом не влияют на течение вирусной инфекции. Вспомним, что любая простуда — это чаще всего вирусная инфекция. Они могут улучшить самочувствие, снизить температуру, убрать признаки воспаления, но человек при этом всё равно останется больным и будет заражать окружающих».