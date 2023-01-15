Apple установит фирменные MicroLED дисплеи в будущие iPhone

Apple, вероятно, планирует внедрить кастомные дисплеи microLED в iPhone, iPad и Mac после того, как технология дебютирует в новой версии Apple Watch Ultra.

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Выпуск новых часов запланирован на конец 2024 года. В последнем бюллетене Power On обозреватель Bloomberg Марк Гурмэн сказал, что Apple потратила около шести лет на разработку технологии microLED.