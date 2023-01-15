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53 минуты назад

Астрономы исследовали четыре протозвёздных ядра в облаке Персея

AstroNews

История образования звезды проста. Область межзвёздного газа коллапсирует под собственным весом, образуя плотную протозвезду, окружённую диском из газа и пыли. Протозвезда и диск вращаются в одной плоскости, и часто струи газа вытекают из полюсов протозвезды. В конце концов, протозвезда становится достаточно плотной и горячей, чтобы стать настоящей звездой. Внутри диска также может образоваться система планет.

Астрономы исследовали четыре протозвёздных ядра в облаке Персея
Фото: AstroNewsAstroNews

Хотя в целом это верно, реальное происхождение звёзд более сложное, особенно если протозвёзды являются частью двойных или множественных систем.

Один из способов понять сложности звездообразования – посмотреть на движение газа, окружающего протозвёзды. Это движение можно изучить, наблюдая за радиоизлучением газа, в частности, за линиями излучения определённых молекул. Астрономы могут измерить движение газа, наблюдая за смещением линий излучения в красную или синюю сторону.

В недавнем исследовании Эрика Беренс и её коллеги изучили четыре протозвёздных ядра в молекулярном облаке Персея. Учёные наблюдали за движением газа, окружающего эти ядра, через спектральные линии молекулы N2H+.Этот ион с яркими линиями излучения также известен как диазенилий. Он позволяет астрономам заглядывать глубоко в молекулярные облака. Используя наблюдения с ALMA и телескопа Green Bank, Эрика и её команда измерили скорости газа вокруг протозвёзд.

Они обнаружили, что у одной из протозвёзд, как и следовало ожидать, традиционный диск. Но остальные три являются частью тройной системы, и движение газа вокруг них неясно. Оно слишком хаотично, чтобы его можно было объяснить только вращением. Кроме того, наблюдения N2H+ отслеживают вращение не только ядра. В дальнейшем астрономы планируют узнать, откуда газ поступает в систему и вытекает из неё. Также они хотят выяснить, как три протозвезды будут взаимодействовать.

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