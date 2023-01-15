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46 минут назад

Раскрыто полезное нововведение в Android 13

Ferra.ru

Бета-версия Android 13 предложит пользователям новую удобную функцию — возможность изменять «горячие» кнопки на экране блокировки.

Раскрыто полезное нововведение в Android 13
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как обычно, сначала это появится на смартфонах Google Pixel. Пользователи смогут выбирать из фонарика, камеры и сканера QR-кода в качестве ярлыков на экране блокировки.

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Кроме того, Google добавит функцию, которая потребует от пользователей «нажать и удерживать, чтобы активировать» ярлыки, в отличие от текущего простого нажатия. Это особенно необходимо для ярлыков фонарика и камеры, чтобы предотвратить случайную активацию в кармане.

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