Раскрыто полезное нововведение в Android 13

Как обычно, сначала это появится на смартфонах Google Pixel. Пользователи смогут выбирать из фонарика, камеры и сканера QR-кода в качестве ярлыков на экране блокировки.

Кроме того, Google добавит функцию, которая потребует от пользователей «нажать и удерживать, чтобы активировать» ярлыки, в отличие от текущего простого нажатия. Это особенно необходимо для ярлыков фонарика и камеры, чтобы предотвратить случайную активацию в кармане.