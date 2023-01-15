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1 час назад

Как защитить домашний Wi-Fi от взлома

Ferra.ru

Эксперт по кибербезопасности Александр Вураско рассказал, как защитить домашние сети от взлома.

Как защитить домашний Wi-Fi от взлома
Фото: Ferra.ruFerra.ru

«Проблема беспроводной сети заключается в том, что человек, который находится в нескольких сотнях метров от неё или ближе, при большом желании может перехватывать данные. Если у пользователя не установлен пароль на беспроводную сеть, для этого не нужно специального оборудования. Взлом можно осуществить с помощью подручных средств, иногда даже с помощью мобильного телефона. Если после покупки роутера не изменить установленный на нем стандартный пароль, злоумышленник тоже может найти решение и подключиться к устройству», — отметил Вураско.

Он посоветовал выбрать оптимальный тип шифрования для домашней сети — WPA2, а также защитить её уникальным паролем. Пароль стоит менять с определённой периодичностью.

Наука и техника,Александр Вураско,
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