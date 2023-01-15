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27 минут назад

NASA продолжает разработку вертолёта Dragonfly для миссии на Титан

AstroNews

Вертолёт Ingenuity, помогающий марсоходу Perseverance в его миссии по изучению Красной планеты, имел огромный успех. Он выполнил 28 полётов и установил рекорды как в скорости, так и в пройденном расстоянии. В настоящее время NASA разрабатывает гораздо более крупный и способный вертолёт Dragonfly, который в следующем десятилетии будет изучать Титан. И у него есть отличный шанс побить многие рекорды Ingenuity.

NASA продолжает разработку вертолёта Dragonfly для миссии на Титан
Фото: AstroNewsAstroNews

Dragonfly в настоящее время находится в разработке. Но недавно он прошёл тестирования лопастей своего несущего винта в уникальной испытательной камере, расположенной в Исследовательском центре NASA в Лэнгли.

Dragonfly сможет обходиться без нескольких лопастей своего несущего винта, что делает его гораздо более надёжным, чем Ingenuity. Даже нехватка электроэнергии, которая, в конечном счёте, убьёт Ingenuity, не будет такой большой проблемой для Dragonfly, поскольку на нём планируют использовать радиоизотопный тепловой генератор, а не набор солнечных панелей.

Dragonfly выглядит как большой земной беспилотник. Его размеры составляют примерно 3,5 метра в длину и 3,5 метра в ширину. Восемь роторов позволят вертолёту перемещаться с одного места на поверхности Титана в другое, что позволит собирать данные в различных местах на окутанной облаками луне.

Однако до достижения этой цели миссии ещё далеко, поскольку тестирование ротора является одним из первых шагов в общей программе испытаний. Но у дизайнеров и инженеров есть время до запуска в 2027 году. Корабль должен будет добраться до места назначения в 2034 году. До тех пор предстоит провести ещё много тестов.

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