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25 минут назад

Как выглядела бы Земля, если бы внутри неё не было бы ядра

Ferra.ru

Считается, что планета Земля сформировалась 4,5 миллиарда лет назад. Но что случилось бы, если бы у неё не было никогда расплавленного ядра?

Как выглядела бы Земля, если бы внутри неё не было бы ядра
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В период между 0,5 и 1,5 миллиарда лет назад ядро нашей планеты начало образовываться в твёрдый шар, который в основном состоит из никеля и железа. Растёт ядро сейчас на 1 мм в год, и с подобной скоростью Земля не успеет полностью затвердеть и остыть до того, как Солнце погаснет. Произойдёт это где-то через пять миллиардов лет.

Однако если из-за какого-либо неизвестного механизма Земля охладится гораздо раньше, то это серьёзно повлиять на жизнь на планете. Без расплавленного ядра магнитное поле Земли исчезнет, а солнечный ветер (поток заряженных частиц от Солнца) станет уносить атмосферу. Подобное уже произошло когда-то с Марсом.

Также для того, чтобы Земля остыла уже сейчас, она должна быть намного меньше. На такой Земле не существовало бы вулканов, не было бы тектоники плит, которые переработали углерод и минералы в земной коре и добавили газы в атмосферу. Без атмосферы температура поверхности станет такой низкой, что в результате океан замёрзнет. Ну и вообще очень сомнительно, что на подобной планете была бы жизнь.

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