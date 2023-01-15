Как выглядела бы Земля, если бы внутри неё не было бы ядра

Считается, что планета Земля сформировалась 4,5 миллиарда лет назад. Но что случилось бы, если бы у неё не было никогда расплавленного ядра?

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

В период между 0,5 и 1,5 миллиарда лет назад ядро нашей планеты начало образовываться в твёрдый шар, который в основном состоит из никеля и железа. Растёт ядро сейчас на 1 мм в год, и с подобной скоростью Земля не успеет полностью затвердеть и остыть до того, как Солнце погаснет. Произойдёт это где-то через пять миллиардов лет.

Однако если из-за какого-либо неизвестного механизма Земля охладится гораздо раньше, то это серьёзно повлиять на жизнь на планете. Без расплавленного ядра магнитное поле Земли исчезнет, а солнечный ветер (поток заряженных частиц от Солнца) станет уносить атмосферу. Подобное уже произошло когда-то с Марсом.