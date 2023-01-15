Учёного приговорили к смертной казни за использование Twitter и WhatsApp

В Саудовской Аравии известный профессор права, выступавший за реформы, был приговорён к смертной казни в том числе за наличие аккаунта в Twitter и использование WhatsApp.

Речь идёт об Аиде аль-Карни, которого арестовали во время чисток 2017 года. Теперь его сын поделился деталями дела. В частности, власти обвиняли учёного в использовании учётной записи в Twitter под своим именем (@awadalqarni) для «высказывания своего мнения». В документах также говорится, что профессор «признался» в участии в чате WhatsApp. Обвинили его и в создании учётной записи в Telegram.