Названа неожиданная причина глобального потепления

По словам ученого, по причине того, что температурные колебания на Земле наблюдались и ранее — например, во времена последнего межледниковья (около 10 тысяч лет назад) температура на Земле примерно на два градуса Цельсия превышала ту, которая есть сейчас, хотя никакой цивилизации тогда не было. Кроме того, температуру с конца XIX века до 1950-х годов отличали сменявшие друг друга более короткие, чем тысячи лет назад, периоды потепления и похолодания. Он отметил, что по этой причине нельзя говорить о том, что глобальное потепление вызвано лишь вмешательством человека.