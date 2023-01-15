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36 минут назад

Эта ложка с электростимулятором языка сделает вашу еду вкуснее

Ferra.ru

Ложка от стартапа SpoonTEK предлагает более здоровую альтернативу пищевым добавкам или соли. Дело в том, что она усиливает воспринимаемый вкус пищи, безвредно воздействуя на ваши вкусовые рецепторы встроенным электростимулятором.

Разработчики представили ложку с электростимулятором языка
Фото: Ferra.ruFerra.ru

SpoonTEK оснащена встроенным аккумулятором и электроникой, включая один электрод на ручке и один в черпале. Как и в случае с обычными ложками, устройство предназначено для использования с жидкой, либо очень мягкой пищей.

Пользователь кладет один палец на электрод ручки, в то время как еда, находящаяся в черпале, касается другого электрода. Когда человек кладет ложку в рот, он замыкает электрическую цепь, в которой ток проходит от ложки, через пищу и на язык. Светодиод на ложке загорается, когда это происходит.

По словам разработчиков, в результате происходит легкая электрическая стимуляция вкусовых рецепторов языка, что временно усиливает вкусовое восприятие пользователя.

Стоит обратить внимание, что устройство не рекомендуется использовать людям, у которых есть имплантированные электрические медицинские устройства, такие как кардиостимуляторы, или тем, кто подвержен судорогам. Людям с пирсингом в губе или языке также следует снять его перед использованием.

Ложка SpoonTEK доступна на сайте компании по цене 29 долларов.

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