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1 час назад

Ученые рассказали о фауне Чили в меловой период

InScience

Палеонтологи обнаружили, что в чилийской части Патагонии в 66-75 млн лет назад хищники делились на больших мегарапторов и маленьких пернатых уненлагий. Кроме того, ученые нашли останки птиц, похожих на зубастых воробьев и на современных гусей. Исследование опубликовано в журнале Journal of South American Earth Sciences.

Ученые рассказали о фауне Чили в меловой период
Фото: InScienceInScience

В меловом периоде фауна Патагонии (южная часть Южной Америки) была весьма разнообразна. Там жили и огромные травоядные зауроподы, и хищные тероподы. Новое исследование окаменелостей позднего мелового региона показывает, что тероподы в чилийской части Патагонии делились на две основные группы — большие мегарапторы и маленькие уненлагии.

Первые были главными хищниками региона и стояли на вершине пищевой цепи. Мегарапторы вырастали до 7 метров в длину, что делало их одними из крупнейших плотоядных Южной Америки. Уненлагии же размером были не больше 3 метров в высоту, а иногда — вообще не крупнее курицы. Вероятно, они имели оперение, как и их близкий родственник велоцираптор. Найденные учеными окаменелости уненлагий оказались самыми южными экземплярами этой группы.

Также палеонтологи обнаружили в регионе окаменелости птиц двух групп: энанциорнисов и птицехвостых. Первые в меловом периоде были самой распространенной и разнообразной группой. Они напоминали зубастых воробьев. А птицехвостные Патагонии того времени (современные птицы относятся как раз к этой группе) напоминали утку или гуся, предполагают ученые. Впрочем, окаменелости слишком фрагментарны, чтобы сказать точно.

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