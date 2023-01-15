Ученые рассказали о фауне Чили в меловой период

Палеонтологи обнаружили, что в чилийской части Патагонии в 66-75 млн лет назад хищники делились на больших мегарапторов и маленьких пернатых уненлагий. Кроме того, ученые нашли останки птиц, похожих на зубастых воробьев и на современных гусей. Исследование опубликовано в журнале Journal of South American Earth Sciences.

Фото: InScience InScience

В меловом периоде фауна Патагонии (южная часть Южной Америки) была весьма разнообразна. Там жили и огромные травоядные зауроподы, и хищные тероподы. Новое исследование окаменелостей позднего мелового региона показывает, что тероподы в чилийской части Патагонии делились на две основные группы — большие мегарапторы и маленькие уненлагии.

Первые были главными хищниками региона и стояли на вершине пищевой цепи. Мегарапторы вырастали до 7 метров в длину, что делало их одними из крупнейших плотоядных Южной Америки. Уненлагии же размером были не больше 3 метров в высоту, а иногда — вообще не крупнее курицы. Вероятно, они имели оперение, как и их близкий родственник велоцираптор. Найденные учеными окаменелости уненлагий оказались самыми южными экземплярами этой группы.