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34 минуты назад

Сбой компьютера американского ведомства затронул военные полёты

Ferra.ru

11 января Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США приостановило все внутренние вылеты после того, как система предполётных уведомлений (NOTAM) вышла из строя. Позже агентство сообщило, что сбой был вызван «персоналом, который не соблюдал процедуры». Тепер сообщается, что ситуация навредила военным пилотам США.

Сбой компьютера американского ведомства затронул военные полёты
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Engadget пишет, что во время отключения военные пилоты либо получали NOTAM в двух экземплярах, либо не получали их вообще. Само FAA уведомило пользователей о том, что система стала «испорченной и ненадежной». В отличие от гражданских рейсов, которые должны были быть остановлены, военные полёты могут продолжаться в подобных ситуациях. Представитель ВВС сообщил изданию, что пилотам военного подразделения приходилось самим звонить, чтобы узнать о потенциальных опасностях полёта.

FAA всё ещё выясняет, что вызвало сбой, но The Post заявила, что похоже, что подрядчики действительно допустили ошибку и что в их действиях не было злого умысла.

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