Twitter превратил в "пустышку" сторонние клиенты своей соцсети

В четверг вечером сторонние клиенты Twitter перестали работать. Пользователи предполагали, что это было сделано намеренно. Теперь старший инженер соцсети подтвердил теорию Интернет-пользователей.

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Старший инженер Twitter сообщил, что "приостановка работы сторонних приложений является намеренной". Другие внутренние сообщения, попавшие в распоряжение The Information, показывают, что Twitter работает над "утвержденными тезисами" для партнеров, но неясно, когда они будут готовы.

Сторонние клиенты Twitter обычно считались "площадкой для дизайна пользовательского интерфейса". Спустя какое-то время Twitter закрыл и ограничил количество пользователей, которых могли иметь сторонник клиенты. Целью тогда было заставить пользователей пользоваться Twitter через официальные приложения. Но соцсеть никогда полностью не блокировала к ним доступ.