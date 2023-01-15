Новый процессор Intel оказался быстрее модели 2021 года

Intel недавно представила новые чипы 13-го поколения T-серии, в том числе модель Core i9-13900T с TDP 35 Вт. Новый процессор уже был протестирован в Geekbench 5 и демонстрирует впечатляющую производительность.

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TDP — это требования по теплоотводу. У новинки они весьма скромные, особенно в сравнении с Core i9-12900K с 125 Вт. У Intel Core i9-13900T 24 ядра: восемь P-ядер и 16 E-ядер. Процессор протестировали в Geekbench 5 с использованием платы ASUS TUF Gaming B660M-PLUS WIFI и 64 ГБ памяти DDR5.