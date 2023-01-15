Последствия столкновения звезд в 1181 году были запечатлены на снимках

Сделанные профессором Дартмута снимки взрывных последствий столкновения двух звёзд могут помочь учёным изучить это редкое астрономическое событие — и, возможно, окончательно подтвердить личность яркой, но недолговечной звезды, наблюдавшейся почти 850 лет назад.

Фото: AstroNews AstroNews

Роберт Фесен, профессор физики и астрономии, сделал телескопические снимки, на которых виден всплеск тонких нитей, исходящих от очень необычной звезды в центре туманности Pa 30. Фесен является ведущим автором статьи, опубликованной в The Astrophysical Journal Letters.

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Туманность Pa 30 – это плотная область освещённого газа, пыли и другой материи. Фесен и его соавторы сообщают, что Pa 30, по-видимому, практически не содержит водорода и гелия, но богата элементами серы и аргона.

По словам астронома, необычная структура и характеристики туманности соответствуют предсказанному результату столкновения двух белых карликов. Белые карлики – это слабые, чрезвычайно плотные звёзды размером приблизительно с Землю и массой примерно как у Солнца. Фесен считает, что слияние белых карликов является одним из предлагаемых объяснений подкласса сверхновых типа Iax.

Размер Pa 30 и скорость, с которой она расширяется — около 3,86 миллиона километров в час — предполагают, что взрывное столкновение произошло примерно в 1181 году, сообщают исследователи.

Снимки структуры и светимости туманности, сделанные Фесеном, не только дают наиболее точную оценку её возраста, но и могут позволить астрономам уточнить существующие модели слияния белых карликов. Pa 30 была открыта в 2013 году соавтором исследования и астрономом-любителем Даной Патчик, но до сих пор изображения туманности показывали только чрезвычайно слабый и рассеянный объект.

Фесен сделал снимки Pa 30 в конце 2022 года с помощью 2,4-метрового телескопа Хилтнера в обсерватории MDM. Астроном оснастил телескоп оптическим фильтром, чувствительным к определённой линии излучения серы. Он запечатлел Pa 30 на трёх 2000-секундных снимках при очень ясном небе и получил дополнительные данные о структуре, размере и скорости туманности.