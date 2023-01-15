В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
6 часов назад

AMD нашла в своих процессорах 31 уязвимость

Ferra.ru

AMD сообщила, что в её процессорах, в том числе линеек Ryzen и EPYC, обнаружена 31 новая уязвимость.

AMD нашла в своих процессорах 31 уязвимость
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сообщается, что компания разработала множество мер по смягчению последствий для незащищённых процессоров. AMD также объявила о добавлении нескольких вариантов AGESA через обновление.

Из-за характера уязвимости обновления AGESA были доставлены OEM-производителям, и сроки выпуска исправления будут зависеть от каждого поставщика. Для потребителей было бы разумно посетить официальный веб-сайт поставщика, чтобы узнать, есть ли обновление.

Ниже перечислены пострадавшие серии CPU:
  • Ryzen 2000 (Pinnacle Ridge)
  • APU Ryzen 2000
  • APU Ryzen 5000
  • серверные AMD Threadripper 2000 HEDT и Pro
  • серверные AMD Threadripper 3000 HEDT и Pro
  • мобильные Ryzen 2000
  • мобильные Ryzen 3000
  • мобильные Ryzen 5000
  • мобильные Ryzen 6000
  • мобильные Athlon 3000
Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители