Как долго сохраняются симптомы затяжного коронавируса

Ученые из исследовательского института KI выяснили, что большинство длительных симптомов исчезают в течение года после легкой инфекции Covid-19. Результаты опубликованы в The BMJ.

Длительное течение коронавируса определяется как сохраняющиеся симптомы или появление новых симптомов более чем через четыре недели после заражения.

В новом исследовании ученые использовали электронные записи организации здравоохранения в Израиле. В ней содержались данные почти 2 миллионов человек, протестированных на COVID-19 в период с 1 марта 2020 года по 1 октября 2021 года.

Ученые рассматривали только случаи легких инфекций, а также приняли во внимание другие факторы: употребление алкоголя, курение, социально-экономические характеристики и наличие хронических заболеваний. После инфекции у пациентов часто встречались потеря обоняния и вкуса, ухудшение концентрации внимания и памяти, затрудненное дыхание, слабость, сердцебиение, стрептококковый тонзиллит и головокружение, а также выпадение волос, боль в груди, кашель, боли в мышцах и нарушения дыхания.

Результаты были схожими для мужчин и женщин и для вариантов альфа и дельта. Привитые люди, которые заразились коронавирусом, реже страдали от проблем с дыханием по сравнению с невакцинированными инфицированными пациентами.