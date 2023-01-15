Google Discover получил обновление для планшетов

Google продолжает оптимизировать свои приложения для больших экранов (по слухам, все ради будущего планшета компании - Pixel Tablet). Так, вышло обновление агрегатора Google Discover, которое добавило трехколоночный интерфейс на планшетах.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Вместо двух колонок статей в Google Discover теперь есть третья. И если раньше контент, как и кнопки располагались ближе к центру, то сейчас логотип Google и аватар вашего профиля перемещены в верхние углы, а контент занимает почти всю ширину экрана.

В рамках трехколоночного дизайна Google теперь размещает статьи на карточках с контурами, а обложки стали меньше. Ширина одинакова у всех обложек, а вот высота – различается.