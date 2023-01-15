Игровой смартфон Red Magic 8 Pro скоро выберется за пределы Китая

Игровые смартфоны серии Red Magic 8 Pro были представлены в Китае в прошлом месяце. И если Red Magic 8 Pro доберется до глобального рынка, о чем рассказал бренд, то Red Magic 8 Pro+ придется подождать.

Red Magic 8 Pro выйдет за пределами Китая 16 января, но он будет лишен одной ключевой (для кого-то точно) функции. Так, глобальный вариант Red Magic 8 Pro будет оснащен 65-ваттной быстрой зарядкой, в то время, как китайский вариант этого же смартфона поставляется с поддержкой быстрой зарядки на 80 Вт. Аккумулятор будет иметь ту же емкость – 6 000 мАч. Решил ли бренд изменить какие-либо другие спецификации для глобального рынка – пока неизвестно.