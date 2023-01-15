Как лунная база NASA поможет изучить жизнь человека в космосе

Планы NASA по присутствию людей на Луне "позволят программе отработать способы устойчивого существования в космосе, пишет Washington Post. Это позволит также узнать больше о том, как формировалась Земля, и, возможно, послужит “ступенькой к Марсу” и другим направлениям дальнего космоса в будущем.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Как минимум, уже известно, что на Луне есть вода. И она не только является ключом к поддержанию жизни человека. Ее составные части - водород и кислород - могут быть использованы в качестве ракетного топлива, превращая Луну в космическую заправку.

NASA также рассматривает возможность строительства ядерного реактора на Луне. Идея все еще находится на ранней стадии, а финансирование, необходимое NASA, еще не утверждено.

Агентство планирует построить солнечные фермы, используя панели, направленные вертикально и улавливающие угол наклона солнца над горизонтом. И оно изучает, как лучше использовать те ресурсы, что есть на нашем спутнике (например, реголит).