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1 час назад

Как лунная база NASA поможет изучить жизнь человека в космосе

Ferra.ru

Планы NASA по присутствию людей на Луне "позволят программе отработать способы устойчивого существования в космосе, пишет Washington Post. Это позволит также узнать больше о том, как формировалась Земля, и, возможно, послужит “ступенькой к Марсу” и другим направлениям дальнего космоса в будущем.

Как лунная база NASA поможет изучить жизнь человека в космосе
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как минимум, уже известно, что на Луне есть вода. И она не только является ключом к поддержанию жизни человека. Ее составные части - водород и кислород - могут быть использованы в качестве ракетного топлива, превращая Луну в космическую заправку.

NASA также рассматривает возможность строительства ядерного реактора на Луне. Идея все еще находится на ранней стадии, а финансирование, необходимое NASA, еще не утверждено.

Агентство планирует построить солнечные фермы, используя панели, направленные вертикально и улавливающие угол наклона солнца над горизонтом. И оно изучает, как лучше использовать те ресурсы, что есть на нашем спутнике (например, реголит).

Все эти идеи в конечном счете могут быть использованы при планировании строительства базы на Марсе (в зависимости от того, что сможет показать эффективность).

Наука и техника,NASA,
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