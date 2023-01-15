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1 час назад

Санкции работают: импорт чипов в Китай впервые снизился с 2004 года

Ferra.ru

В 2022 году импорт микросхем в Китай впервые снизился почти за два десятилетия. Он упал на 15% (до 538,4 млрд единиц с 635,6 млрд в 2021 году), пишет Bloomberg со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая.

Импорт чипов в Китай впервые снизился с 2004 года
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Это первое годовое падение с 2004 года. Ранее импорт рос: на 17% в 2021 году, на 22% в 2020 году и на 6,6% в 2019 году.

Снижение происходит на фоне того, что США ужесточают санкции в отношении продаж чипов Китаю. Так, в прошлом году Штаты ввели ограничения на экспорт некоторых видов полупроводников, используемых в искусственном интеллекте и суперкомпьютерах. А причина проста, США хотят не дать Китаю развивать собственную промышленность по производству чипов, а также нарастить военный потенциал.

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