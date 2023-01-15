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54 минуты назад

Ученые считают, что 92% жителей Пекина к февралю заболеют COVID-19

runews24.ru

Исследование группы ученых было опубликовано в журнале Nature Medicine. Исследователи создали модель инфицирования COVID-19 и результатов опросов среди зараженных инфекцией.

Ученые предсказали огромные масштабы распространения COVID-19 в Пекине
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После отмены китайскими властями ограничений и переходу к «нулевой терпимости» коэффициент репродуктивности коронавируса вырос до 3,44. Это значит, что один зараженный может инфицировать более 3 человек.

В Китае в период с 8 декабря 2022 года по 12 января 2023-го от коронавируса скончались почти 60 тысяч человек. У 54 тысяч китайцев инфекция усугубила хронические заболевания или проблемы, которые ими были вызваны. Средний возраст умерших – 80 лет.

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