Ученые предсказали огромные масштабы распространения COVID-19 в Пекине

После отмены китайскими властями ограничений и переходу к «нулевой терпимости» коэффициент репродуктивности коронавируса вырос до 3,44. Это значит, что один зараженный может инфицировать более 3 человек.

В Китае в период с 8 декабря 2022 года по 12 января 2023-го от коронавируса скончались почти 60 тысяч человек. У 54 тысяч китайцев инфекция усугубила хронические заболевания или проблемы, которые ими были вызваны. Средний возраст умерших – 80 лет.