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17 минут назад

SpaceX отложила запуск ракеты Falcon Heavy на сутки

Газета.Ru

Американская космическая компания SpaceX в очередной раз на сутки перенесла запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy с миссией USSF-67. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.

SpaceX отложила запуск ракеты Falcon Heavy
Фото: Газета.ruГазета.ru

"Запуск запланирован на воскресенье, 15 января", - говорится в сообщении.

В компании указали, что перенос произошел в интересах Космических сил Соединенных Штатов. Изначально запуск был запланирован на 9 января. Тогда на базе ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) были неблагоприятные погодные условия.

30 декабря сообщалось, что SpaceX установила годовой рекорд, запустив израильский спутник для съемки Земли. Всего SpaceX за год совершила 61 запуск, побив собственный рекорд среди частных компаний, из них 60 — на ракете Falcon 9, а один с помощью Falcon Heavy. Все они прошли удачно.

Наука и техника,SpaceX,
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