SpaceX отложила запуск ракеты Falcon Heavy

Американская космическая компания SpaceX в очередной раз на сутки перенесла запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy с миссией USSF-67. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.

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"Запуск запланирован на воскресенье, 15 января", - говорится в сообщении.

В компании указали, что перенос произошел в интересах Космических сил Соединенных Штатов. Изначально запуск был запланирован на 9 января. Тогда на базе ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) были неблагоприятные погодные условия.