В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
34 минуты назад

В России анонсировали работы над импортозамещением научных приборов "Луны-27"

ТАСС

Институт космических исследований (ИКИ) РАН в 2023 году приступит к переводу научной аппаратуры миссии "Луна-27" целиком на отечественную комплектацию. Об этом сообщил ТАСС руководитель отдела ядерной планетологии ИКИ РАН Игорь Митрофанов.

В России начнут работу над импортозамещением научных приборов "Луны-27"
Фото: WikipediaWikipedia

"По аппарату 27 ("Луна-27" - прим. ТАСС) в этом году совершенно точно будем работать. Будем переходить на отечественную комплектацию", - заявил Митрофанов.

Ученый связал такой ход с процессами импортозамещения.

"Мы раньше занимались разработкой приборов с применением импортной комплектации, которую мы могли закупать у наших зарубежных коллег. Сейчас, поскольку наступили санкционные ограничения, мы будем [переходить на] отечественную комплектацию", - пояснил Митрофанов.

По его словам, санкции стран Запада вынуждают ученых изменить конструкторские решения.

Миссия "Луна-26" планировалась на 2024 год, "Луна-27" - на 2025 год, "Луна-28" - на 2027-2028 годы. Осенью Митрофанов поделился с ТАСС, что запуск аппаратов могут перенести на срок до двух лет из-за импортозамещения.

Наука и техника,Игорь Митрофанов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители