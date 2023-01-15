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13 минут назад

Только одна модель из новой линейки Samsung Galaxy S23 станет дороже

Ferra.ruиещё 1

Инсайдер назвал цены на все модели линейки Samsung Galaxy S23. Оказалось, что повышение стоимости коснётся только одного смартфона.

Только одна модель из новой линейки Samsung Galaxy S23 станет дороже
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Информацией поделился инсайдер с ником RGcloudS. Если ему верить, цены на стандартные Galaxy S23 и Galaxy S23 Plus останутся без изменений. Так, Galaxy S23 8 ГБ/128 ГБ будет стоить 799 долларов, а модель 8 ГБ/256 ГБ — 849 долларов. Точно так же S23 Plus будет стоить столько же, сколько и его предшественник, то есть в версии 8 ГБ/128 ГБ — 999 долларов, а в версии 8 ГБ/256 ГБ — 1049 долларов.

Однако Galaxy S23 Ultra может быть дороже. Базовая версия Galaxy S22 Ultra со 128 ГБ памяти стоит 1199 долларов. RGcloudS сообщает, что в этом году варианты будут начинаться с 256 ГБ, а модель начального уровня с 8 ГБ ОЗУ будет стоить 1249 долларов. Версия 12 ГБ/512 ГБ будет оценена в 1349 долларов, а 12 ГБ/1 ТБ — 1499 долларов.

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