Только одна модель из новой линейки Samsung Galaxy S23 станет дороже

Инсайдер назвал цены на все модели линейки Samsung Galaxy S23. Оказалось, что повышение стоимости коснётся только одного смартфона.

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Информацией поделился инсайдер с ником RGcloudS. Если ему верить, цены на стандартные Galaxy S23 и Galaxy S23 Plus останутся без изменений. Так, Galaxy S23 8 ГБ/128 ГБ будет стоить 799 долларов, а модель 8 ГБ/256 ГБ — 849 долларов. Точно так же S23 Plus будет стоить столько же, сколько и его предшественник, то есть в версии 8 ГБ/128 ГБ — 999 долларов, а в версии 8 ГБ/256 ГБ — 1049 долларов.